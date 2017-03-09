Gaspçı sevgililerle ilgili şaşırtan detaylar

İstanbul'da gasp yapan Emrah Şaban D. ve Nagihan K. tutuklandı. Çiftin gasp sırasında izledikleri yöntemle Amerikalı kanun kaçakları Bonnie ve Clyde’i hatırlatan sevgililerden Nagihan K. hakkında şaşırtıcı bilgiler ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul’da 3 günde 7 kadını gasp eden ve izledikleri yöntem nedeniyle Amerikalı kanun kaçakları Bonnie ve Clyde’i hatırlatan iki sevgiliden Nagihan K.’yla ilgili çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre sevgilisiyle birlikte tutuklanan genç kadının, daha 24 yaşında cezaevine girdiği film gibi hayatı 1991’de İstanbul Bakırköy’de başladı.

Ortaokuldan sonra eğitimine devam etmeyen Nagihan K., ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti. 2010’da Ramazan K. ile evlendi, aynı yıl bir kız çocuk dünyaya getirdi.

10 AYDA 15 EV VE İŞYERİNİ SOYDU

Birkaç yıl sonra evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan çift, resmen boşanmasa da ayrıldı. 2015’te ilk suçunu işleyip bir işyerinden hırsızlık yapan genç kadın, 10 ayda 15 ayrı ev ve işyerini soydu.

Aynı yıl yakalanıp tutuklanan ‘Yerli Bonnie’nin o dönem 5 yaşında olan kızı babaannesinin yanında kalmaya başladı.

‘AÇIKTA GÖRÜŞELİM’

Nagihan K., tutukluluğunun 9’uncu ayında tanımadığı bir kişiden mektup aldı. Mektubu gönderen Düzce Yarı Açık Cezaevi’nden Emrah Şaban D.’ydi ve “Arkadaşım senden bahsetti. Seninle tanışmak istiyorum” diye yazıyordu. 10 yıldır gasp, yağma, hırsızlık ve tehdit tutuklusu olan 30 yaşındaki Emrah Şaban D.’yle mektuplaşma ilerledi.

Emrah Şaban D., yarı açık cezaevine geçtikten sonra izinli olarak dışarı çıkmaya başladı. Bu süreçte Nagihan K. da 17 Ocak 2017’de Kocaeli Yarı Açık Cezaevi’ne sevk edildi.

İkili “Açıkta görüşelim” diyerek aynı gün izin aldı ve buluştu. Cezaevine dönmeyen iki sevgili, birlikte İstanbul’a geçti.

Emrah Şaban’ın annesinin Fatih’teki evinde kalmaya başlayan ikili, birlikte ilk fotoğraflarını da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çektirdi.

Fotoğrafın altına da “Allah’a şükür mutluyuz, sağlıklıyız” diye yazdı. Bir süre sonra paraları biten sabıkalı iki sevgili, ortak kararla gaspa başladı.



3 gün önce yakalanıncaya kadar 7 kadının canını yaktılar. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Nagihan K., “Emrah motosikleti kullanıyordu. Silah bulmuştum. Kimse bizi teşhis etmesin diye kask taktık. Yakalanacağımızı hiç düşünmedik” dedi.