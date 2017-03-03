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GAZETECİNİN OTOMOBİLİNİ YAKTILAR

Gazetecinin otomobilini yaktılar

Daha önce de 3 gazetecinin vurulduğu Gaziantep'te gazete sahibi Ökkeş Sabah'ın aracı kundaklandı.

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Gaziantep’te gazetecilere dönük saldırılar durmuyor. Daha önce üç gazetecinin vurulduğu ya da yaralandığı olaylardan sonra bu gece de gazete sahibi Ökkeş Sabah’ın yaklaşık 60 bin lira değerinde olan otomobili yakıldı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Ökkeş Sabah olayı Sözcü’ye şöyle anlattı “Benim kimseye borcum harcım yok. Kimseyle namus meselem yok. Ancak hırsızlığı kimlerin yaptığını çok iyi bildiğim için beni korkutmak, susturmak istiyorlar. Yılbaşından dört gün önce evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Bacağımdan vurdular. Olayın failleri yakalanamadı. Bu kez saat 03:45’te evimin önünde otomobilime benzin dökerek yaktılar. Bunun da faili ya da failleri henüz yakalanmış değil. Biz kime güveneceğiz? Emniyet yetkililerinin, olayın faillerini bulmasını istiyorum. Aksi halde ilimizde gazetecilik yapmak artık hiç mümkün değil. Birçok meslektaşımız da tehdit altında” dedi.

Sözcü
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