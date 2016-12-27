Gazi kızına hakaret edince kovuldular

Ankara'da ulaşım hizmetleri veren Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, "Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına kötü davranışta bulunulması, kabul edilemez. Bu tür davranışta bulunanlara, EGO olarak yetkimiz dahilinde her türlü yaptırımı uyguluyoruz, uygularız" dedi.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Ankara'da özel bir halk otobüsünde seyahat eden gazi kızına, biletçinin "Beleşciler geldi" şeklindeki rencide edici söz sarf ettiği iddiası üzerine değerlendirmede bulundu. Vatanı için canını siper eden şehitlerin yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının, EGO tarafından verilen tüm hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirten Gündoğdu, "Özellikle toplu taşıma hizmeti sırasında bu vatandaşlarımızın hiçbir zorlukla karşılaşmamaları için önlem alıyoruz. Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına kötü davranışta bulunulması, kabul edilemez. Bu tür davranışta bulunanlara, EGO olarak yetkimiz dahilinde her türlü yaptırımı uyguluyoruz, uygularız" diye konuştu.

EGO'nun bu konudaki hassasiyetinin tüm kamuoyu tarafından bilindiğini kaydeden Gündoğdu, "Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın en ufak şekilde incitilmesinin bile kabul edilmesi mümkün değildir. Bu vatandaşlarımız, hakları olan ücretsiz toplu taşıma uygulamasından yararlanırken, herhangi bir kötü söz veya davranışla karşılaşırlarsa, anında bize bildirsinler. EGO olarak denetimimizde olan hiçbir toplu taşıma aracında bu tarz davranışlara izin vermeyiz. Şikayetlerin bize ulaşması halinde, hangi toplu taşıma aracı olursa olsun, gerekli inceleme yapıldıktan sonra yetkimiz dahilinde mutlaka hak ettikleri ceza verilir" dedi.

Şoför ve muavin işten çıkarıldı

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanlığına bağlı Ceza Komisyonu, dün toplanarak şikayete konu olan görüntüleri inceleyip, olayın gerçekliğini tespit etti. Komisyon, Etlik-Balgat hattında çalışan 263 No'lu özel halk otobüsüne, 2 gün süreyle parka çekme cezası verirken, otobüsün şoförü ve biletçisinin de işten çıkartılmasına karar verdi.

Ceza Komisyonu'da, daha önce şehit yakınlarının ücretsiz taşınmalarından dolayı özel toplu taşıma araçlarında maruz kaldıkları benzer rencide edici söz ve davranışlarla ilgili 153 Mavi Masa'ya yapılan şikayetler de değerlendirildi. Komisyon, hakkında şikayet olan, 413 No'lu Türk iş-Çankaya arasında çalışan özel halk otobüsü ile Sincan-Ankara arasında çalışan özel toplu taşıma aracına da 1 gün süreyle parka çekme cezası verirken, 413 No'lu otobüsün biletçisi ile Sincan hattındaki aracın şoförünün de işten çıkartılmasına karar verdi.