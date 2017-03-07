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GAZİANTEP SANAYİ SİTESİ'NDE BÜYÜK PATLAMA

Gaziantep Sanayi Sitesi'nde büyük patlama

Gaziantep Sanayi Sitesi'nde bu sabah şiddetli bir patlama meydana geldi. Tek teselli ölü ve yaralı olmaması...

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Gaziantep Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Savaş alanına dönen atölyede mesai saati olmamasından dolayı büyük bir facia atlatıldı.

Olay bu sabah Küsget sanayi sitesi 18. caddede bulunan bir lastik kaplama atölyesinde meydana geldi. Saat 06:20'de büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın sesi kentin birçok noktasından duyuldu. Patlama sonrası Tolay yerine çok sayıda itfaiye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı alan tam bir savaş alanına dönerken, mesai saati olmaması dolayısıyla atölyede ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan patlamanın yaşandığı atölyenin yan taraftaki işyerinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olayın lastik kaplama atölyesinin kazan dairesinde meydana geldiği tahmin ediliyor.

Polis ve itfaiye ekiplerinin patlamanın yaşandığı bölgedeki incelemeleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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