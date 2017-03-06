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GAZİANTEPSPOR YENİLDİ, ŞAMİL TAYYAR KÖPÜRDÜ

Gaziantepspor yenildi, Şamil Tayyar köpürdü

AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, deplasmanda Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Gaziantepspor'un küme düşürülmeye çalışıldığını öne sürdü ve TFF'de bir çetenin olduğunu iddia etti.

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Şamil Tayyar, İslahiye'de katıldığı partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında konuk olduğu Bursaspor'a 2-1 yenilen Gaziantepspor'u el birliğiyle küme düşürmek isteyenlerden hesap soracaklarını söyledi. Tayyar, hakem ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eleştirirken, şunları söyledi: 

"Gaziantepspor'un bir maçı vardı Bursa'yla. Gaziantepspor'u resmen doğradılar. Bir ofsayttan bir de haksız bir penaltıyla. Futbol Federasyonu'ndaki o namussuz çeteye de hesap soracağımızı bilmenizi istiyorum. Gaziantepspor'u küme düşürmek için el birliği yapan şerefsizlerden hesap soracağız. Buna alet olan hakemden de hesap soracağız. Ya bu kadar adilik, bu kadar namussuz olmaz. Bir büyük şehrin, kentin takımıyla bu kadar oynanmaz. Bunun hesabını soracağız."

 

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