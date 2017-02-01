GAZİANTEP'TE BASIN AÇIKLAMASINA YASAK GELDİ

Gaziantep'te basın açıklamasına yasak geldi

Gaziantep'te, şubat ayı boyunca "açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma ve oturma eylemi" yasağı getirildi.

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Gaziantep'te şubat ayı boyunca açık yer toplantılarının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla Olağanüstü Hal Kanunu ve İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddelerine dikkat çekildi.

Açıklamada, 1-28 Şubat tarihlerinde açık alanlarda yapılacak "açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma ve oturma eylemi" gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

AA
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