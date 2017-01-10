GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !

Bugün öğle saatlerinde Emniyet'e yönelik saldırının yaşandığı Gaziantep'te ihbar üzerine takip edilen bir otomobilden kontrol noktasındaki polis ekibine ateş açıldı. Kocalamaca sırasında 3 saldırgandan 1'i yaralı olarak yakalandı. Çalıntı olduğu belirlenen aracın bagajında bulunan çanta kontrollü olarak patlatıldı. Çanta boş çıktı. Gaziantep polisi kaçan 2 saldırganın peşine düştü.

Bugün Emniyet Müdürlüğü’ne saldırının gerçekleştiği Gaziantep’te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30’da devriye görevini sürdüren polis aracına yönelik gerçekleştirildi. Kavaklık Mahallesi’nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğu otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

TAKİP SONUCU 1 TERÖRİST YAKALANDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi’nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1’i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis etkibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ARAÇ TAKİP EDİLİYORDU

AA'nın haberine göre il Emniyet Müdürlüğünde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın irtibatlı olduğu kişilere yönelik il genelinde güvenlik önlemlerini artıran polis, ihbar üzerine Şahinbey Mahallesi'nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu 03 UE 626 plakalı aracı takibe aldı.

İlçedeki Hayri Tütüncüler Parkı yakınlarındaki kontrol noktasında bekleyen polis ekibine silahla birkaç el ateş açan araçtaki saldırganlar kaçtı. Kovalamaca sırasında kaldırıma çarparak duran otomobildeki 1 kişi silahla vurularak, yaralı ele geçirildi. Diğer iki kişi ise kaçtı.

İRTİBATLI OLABİLİRLER

Bu arada çalıntı olduğu belirlenen araçta arama yapan ekipler, bagajda bulunan bir çantayı kontrollü olarak patlattı. Çanta boş çıktı.

Güvenlik güçleri, kaçan 2 saldırganın yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki saldırıda etkisiz hale getirilen saldırganla irtibatlı olabileceğini değerlendiriyor. Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın cenazesi, ailesi tarafından teşhis edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.