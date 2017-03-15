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GAZİANTEP'TE SİLAHLAR KONUŞTU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Gaziantep'te silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirsiz iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede tüfek ve tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, tüfek ve tabancalarla vurularak yaşamlarını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Çevredekiler de silah sesleriyle büyük korku yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla hastanelere taşırken, 2 kişinin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemede çatışmaya karıştığı iddia edilen 1 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gaziantep'te silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı

POLİSLERİN ARASINDAN ATEŞ AÇILDI

Polislerin incelemesi sürerken plakası alınamayan bir otomobilden havaya ateş açıldı. Açılan ateş çevrede korkuya yol açarken, otomobil hızla uzaklaşıp izini kaybettirdi.

Polisler, çatışmaya karışan ve kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri ve çevresinde ise zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı.

Gaziantep'te silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı

DHA
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