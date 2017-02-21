Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye saldırı !

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleşti. 2 kişi olduğu belirtilen saldırganlar defalarca kahvehaneye ateş açtı. Olayla ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı. Saldırı nedeniyle kahvehanenin camları kırıldı. Polisin çevredeki önlemi sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da otomobille hızlı geçtikleri için kahvehanede bulunanlarla kavga eden iki kişi, silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Alınan bilgiye göre, Bülbüldere Caddesi'nde bir kahvehanenin işletmecisi ile müşteriler, yoldan hızlı giden bir otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın ardından aracına binerek kahvehane önünden ayrılan sürücü, kısa süre sonra arkadaşıyla birlikte geri döndü. Kahvehane işletmecisi ve müşterilerle kavga ettikten sonra sopayla iş yerinin camlarını kıran, tabancayla havaya ateş açan iki şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, plakası tespit edilen araçta bulunan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.