Gazze'de yerel seçimlere erteleme kararı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin hükümeti Ramallah'taki kabine toplantısının ardından yerel seçimlerin 13 Mayıs'ta sadece Batı Şeria'da yapılacağını belirtti. Gazze'de ise icrası mümkün olmadığı gerekçesiyle seçimlerin ertelendiği açıklandı.

Filistin yönetimi ile Hamas arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, Filistin hükümeti seçim kararının sadece Batı Şeria'da uygulanacağını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Filistinli taraflar arasında uzlaşı sağlanmadan yapılacak herhangi bir seçime katılmayacağını ifade etmişti.

Filistin'de son yerel seçim 2012'de Batı Şeria'daki 340 seçim bölgesinde gerçekleştirilmişti. Hamas, Gazze Şeridi'nde seçim yapılmasını reddetmiş ve seçime katılmamıştı.

Hamas ve Fetih hareketlerinin birlikte girdiği son seçim ise 2006 yılında yapılmış, seçimi Hamas kazanmıştı.