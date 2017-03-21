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GDO'LU EKMEK HAKKINDA SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

GDO'lu ekmek hakkında Savcılık harekete geçti

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı GDO’lu soya katkılı ekmek katkı maddesi hakkında soruşturma başlattı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ekmeğe GDO’lu soya katkılı madde karıştırılması iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Adana'da üretilen "P..." marka ile satılan ekmek katkı maddesinin analizinde GDO'lu soya maddesi çıktığına ilişkin iddialar üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, tüm fırınlarını denetim altına alırken, Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Adana'da fırınlarda kullanılan ekmek katlı maddesinin GDO'lu soya içerdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı" denildi.

CHP'li Özdiş'ten Gdo'lu Ekmek Sorusu
CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Adana'da ortaya çıkan ve Türkiye genelinde tedirginliğe neden olan GDO'lu ekmek iddiasını Gıda Tarım ve Hayvancılık...

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Adana'da ortaya çıkan ve Türkiye genelinde tedirginliğe neden olan GDO'lu ekmek iddiasını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e sordu.

Milletvekili Özdiş, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Adana'da bir firma tarafından üretimi yapılan ve ekmeği geç bayatlatan "ekmek katkı maddesi'nden GDO'lu soya çıktığını hatırlattı. Özdiş, üretimi yapan firmanın Adana'da 100 fırından 80'ine bu ürünü sattığını iddia ettiğini hatırlattı. Sadece yem amaçlı kullanılması için ithal edilen GDO'lu soyanın ekmek gibi temel bir gıdada dahi kullanılmasının tehlikesine dikkat çeken CHP'li İbrahim Özdiş, şu sorulara yanıt istedi:

NE ZAMANDIR YİYİYORUZ?

* Söz konusu firma hakkında herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? * Adana'da hangi fırınlar söz konusu firmadan ekmek katkı maddesi almaktadır? * Bu fırınların ekmek üretim kapasitesi nedir? * Tahminlerinize göre günde kaç ekmekte GDO'lu soya kullanılmıştır? * Türkiye genelinde başka illerde bu gibi vakalarla karşılaşılmış mıdır? * GDO'lu soyanın ekmek gibi gıdalara konulması ve tüketilmesinin insan sağlığına tehlikeleri nelerdir? * Yem amaçlı ithal edilen GDO'lu soyanın amaç dışı kullanılmasını engelleyici hangi tedbirler alınmaktadır? * Denetimler hangi sıklıkla yapılmaktadır?

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