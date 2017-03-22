GDO'lu ekmekle ilgili tahlil sonuçları bugün açıklanacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada bir gazetecinin "kentte üretilen ekmekteki bir katkı maddesinin genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) soya içerdiği" iddialarının ardından başlatılan soruşturmayı sorması üzerine Demirtaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin ildeki bazı pastane ve ekmek fabrikalarındaki ürünlerden aldıkları numunelerin laboratuvar sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Demirtaş, "Tahlil sonuçlarında GDO çıkması halinde ne gibi yaptırım uygulanacağı" sorusuna da "Bugün tahlil sonuçları belli olduktan sonra hemen kamuoyuyla paylaşacağız. Bütün tedbirlerimizi alacağız. Gereğini yapacağız. Vatandaşın sağlığı bizim için çok önemli." yanıtını verdi.

Adana'da bir firma tarafından üretilen ekmeğin geç bayatlamasını sağlayan bir katkı maddesinin GDO'lu soya içerdiğinin iddia edilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de bazı pastane ve ekmek fabrikalarındaki ürünlerden numune almıştı.