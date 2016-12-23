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GEBZE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: YARALILAR VAR

Gebze'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı.

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Gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi'ne otomobillerle gelen 4-5 kişilik bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı diğer gruba tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Uzun süre silah seslerinin dinmediği olayda 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Gebze'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Olay yerinde park halindeki 4 otomobil ile bazı işerlerinin duvarları kurşunların ve saçmaların hedefi oldu. 1 kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığı, çatışmaya karışan bazı kişilerin ise otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gebze'de silahlı çatışma: Yaralılar var

DHA
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