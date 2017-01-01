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GECE KULÜBÜ SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN POLİSİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Gece kulübü saldırısında şehit olan polisin kimliği belli oldu

Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan saldırıda şehit düşen polis memurunun Burak Yıldız olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Morguna götürülmek üzere hastaneden çıkarıldı.

Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı. Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu. Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İHA
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