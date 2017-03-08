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GEÇEN YIL 8 MART'TA BOŞANDI, DÜN AKŞAM ÖLDÜRÜLDÜ

Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü

Antalya'da 3 çocuk annesi kadın geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eşi tarafından öldürüldü.

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Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Ö., şiddet uyguladığı ve bıçakladığı gerekçesiyle geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eşi tarafından bu akşam pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Manavgat'a bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İyşerinden çıkan Aynur Ö., kızının oturduğu apartmana geldiğinde burada kendisini bekleyen ve geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eski eşi Cuma A. tarafından pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Aynur Ö., açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken Cuma A.ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyanların ihbarı izerine gelen sağlık ekipleri Aynur Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis pompalı tüfekle çok sayıda fişek buldu. Aynur Ö.'nün cenazesi savcının incelemesi sonucu otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayet şüphelisi eski koca Cuma A. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Aynur Ö.'nın daha önce birçok kez şiddet gördüğü eski eşinin bıçaklı saldırısına da maruz kaldığı belirtilirken, çiftin geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşandığı kaydedildi.

DHA
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