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GELİN ADAYI HANİFE ALBÜM MÜ ÇIKARACAK ?

Gelin adayı Hanife albüm mü çıkaracak ?

Türkiye'nin ''Milli Gelin Adayı'' Hanife Instagram'da şarkı söylediği videoları sürekli paylaşınca akıllara "şarkıcılığa mı göz kırpıyor" sorusunu getirdi.

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Eski gelin adayı Hanife, programdan ayrılmasının ardından gündemden hiç düşmedi. Instagram'da şarkı söylediği videoları paylaşınca akıllara "şarkıcılığa mı göz kırpıyor" sorusu geldi.

Star TV'de Zuhal Topal'ın evlilik programında gelin adayı olan Hanife Gürdal, gerek programdayken gerekse programdan ayrıldıktan sonra hiç gündemden düşmedi. Instagram'da şarkı söylediği videoları paylaşınca akıllara "şarkıcılığa mı göz kırpıyor" sorusu geldi.
 
Evlilik programından olaylı bir şekilde ayrılan eski gelin adayı Hanife, önce "film teklifi aldı" haberleriyle gündeme gelmişti, şimdi de Instagram'da şarkı ve türküler söylediği videoları paylaşınca akıllara "şarkıcı mı olacak" sorusu geldi.

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