Gelir vergisi ödemesinde son gün 31 Mart

Maliye Bakanlığı, 2016 yılı takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyanname verme ve ilk taksit ödeme süresinin 31 Mart 2017 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yıllık gelir vergisi beyanname verme süresinin 31 Mart 2017 tarihinde sona erdiği bildirildi. 2016 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart 2017 cuma günü bitecek. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2016 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2017 tarihi gün sonuna kadar elektronik ortamda da gönderebilecek.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya bu gelir türlerinin birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini hazır beyan sistemi üzerinden 31 Mart 2017 tarihi gün sonuna kadar gönderebilecek. Hesaplanan gelir vergisinin 2017 yılı Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Mükellefler vergilerini anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Açıklamada, muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için beyan ve ödeme işlemlerinin son günlere bırakılmamasının mükelleflerin yararına olacağı belirtildi.