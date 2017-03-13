Gemide isyan var

Elvan Göknel Karaçay

Başlığa bi bakar mısınız, hey falan diye koyabilirdim. Dikkatinizi çekmek istediğim bir mevzu var.



Dün gazeteyi okurken bir etkinlik ilanı dikkatimi çekti. 'Sonar İstanbul 2017' bu bir Eloktronik Müzik Festivali. Hemen girip bilet fiyatlarına baktım. Tam 200.00 TL, öğrenci 170.00 TL gibi bir rakamla karşılaştım.



Diyelim ki tam bilete bu ücreti verip aldık, ya imkanı kısıtlı öğrenciler ne yapacak. Cevap gayet basit gidemeyecek. Düşünsenize öğrencisiniz, şartlarınız belli ve böyle bir etkinliğe gitmeniz na mümkün.



Uzun zamandır İstanbul'da ki etkinliklerin bilet fiyatlarını inceliyorum. Rakamlar aşağı yukarı hep böyle. Dört kişilik bir aile bale - konser - stand up tarzı organizasyonlara gitmeye kalksa o ay, mutfak bütçesi açık verir. Şaka değil, hesap ortada.



Tamam bunlar önemli isimler, getirilmesi oldukça maliyetli. Ama buna bir çözüm olmalı. Çünkü sanattan uzak bir nesil yetişiyor.



Ben hatırlıyorum çocukken, Yıldız Parkı'nın içinde haftasonları klasik müzik etkinlikleri düzenlenirdi. Gayet cüzi bir ücret karşılığında gider izlerdik.



Şimdi ne Atatürk Kültür Merkezi kaldı, ne de böyle konserler. Ve maalesef ne kadar acıdır ki tiyatrolar bile kapılarını kapatıyor üçer beşer.



Ez cümle, çocuklar - gençler sanatla yoğurulsun, ellerini akıllı aletlerden çeksinler. Bir araya geldiklerinde, oyunun kaçıncı seviyesindesin yerine, Fazıl Say'ı - Kuğu Gölü Balesini konuşsunlar istiyorum.

Yok, yok benim hala umudum var.



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ANTİKACILAR ÇARŞISI,

ÜSKÜDAR...



Haftasonu sevgilime dedim ki, hadi gel Üsküdar Antikacılar Çarşısına gidelim. Herhalde yirmi yıl olmuştur gitmeyeli.



Eskiden ayda bir - iki kez giderdim. Hele eve ilk taşındığımda, annemle gidip bir kaç aksesuar almıştık.



Neyse arabamızı park ettikten sonra, turumuza başladık. Bir kere hiç eski hali kalmamış. Metro çalışmaları sebebiyle her yer kazılmış. Dükkanlar azalmış. Çarşı pek köhne kalmış.



Aradığımız birşey yoktu, olur da hoşumuza giden birşey çıkarsa karşımıza alırız diye düşünüyorduk. Açıkcası oldukça hüsrana uğradık. Metro inşaatı bitince belki elden geçirirler. Yoksa bu haliyle kalırsa çok yazık olacak.



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Sevgili Evren yeni haftamız; sağlıkla, bereketle, bizi sevindirecek haberlerle, şansımızın yaver gideceği, yıldızlar kadar parlak geçsin pls.



Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.

