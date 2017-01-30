GENAR'IN ANKETİNDE CHP'YE SOĞUK DUŞ

GENAR'ın anketinde CHP'ye soğuk duş

Genar Araştırma, referandum anketi sonuçlarını açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

AK Parti MKYK’sının geçen hafta yapılan toplantısında, Genar Araştırma Şirketi’nin yaptığı son saha analizi detaylı şekilde değerlendirildi.

DESTEK YÜZDE 55

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bireysel oyunun yüzde 60 olarak çıktığı belirtilen anket sonuçlarında, vatandaşlar arasındaki referandum desteğinin de yüzde 55’e yükseldiği görüldü.

MHP TABANI EVET DİYOR

Star gazetesinden Şerife Güzel'in haberine göre; anket sonuçları, MHP tabanının, belirtildiğinin aksine yarıya yakın oranda referanduma destek vereceğini ortaya koydu.

CHP VE HDP'DEN GELECEK EVET'LER

Bu arada anketin sonuçları arasında, Meclis’te “hayır” cephesini oluşturarak, Anayasa değişikliğine engel olmaya çalışan CHP ve HDP’nin yönetimlerinin aksine her iki parti tabanının da “evet”e meyilli olduklarına yönelik rakamlar dikkat çekti. Ankete katılanlardan, AK Parti seçmeninin yüzde 96’sı, MHP seçmeninin yüzde 46’sı referandumda “evet” diyeceğini belirtirken, CHP seçmeninin yüzde 10’u, HDP seçmeninin de yüzde 4.5’i “evet” diyeceğini ifade etmesi dikkat çekti.

AK PARTİ MYK'NIN ANA MADDESİYDİ

MKYK’daki değerlendirmelerde, kampanyada partinin önde yer alıp almaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl yer alacağı konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bireysel olarak kitlelerle temasının yaratacağı pozitif etki de dikkate alınarak, Erdoğan’ın sahalara inmesiyle kampanyanın biraz daha farklı şekillenebileceği üzerinde duruldu. Bu nedenle kampanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la koordineli olarak yürütülecek

806
Meclis'i karıştıran fatura için peş peşe açıklamalarMeclis'i karıştıran fatura için peş peşe açıklamalar
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Alman ordusunu sarsan skandalAlman ordusunu sarsan skandal
Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...
Ensesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktıEnsesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktı
Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !
3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor
Suriye'de yeni örgüt kurulduSuriye'de yeni örgüt kuruldu
Sosyal medya sapığı kameraya yakalandıSosyal medya sapığı kameraya yakalandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS