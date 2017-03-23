Genç çift balkonda birlikte oldu

İspanya’nın Salamanca kentinde bir apartmanın dördüncü katında balkonda sıra dışı görüntüler yaşandı. Genç bir çift neden olduğu bilinmiyor ancak cinsel birliktelik yaşamak için evlerini balkonunu seçti. Komşular gördükleri karşısında şoka uğradı.



Balkonu gören etraftaki görgü tanıkları olayı kaydetti. Skandal görüntüler ulusal yayın yapan Telecinco ve Antena 3 gibi televizyon kanallarında haber bile oldu.



Görüntüler sadece sosyal medyada değil televizyon kanallarının da en dikkat çeken olaylarındna biri haline geldi.

