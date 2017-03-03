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GENÇ KADIN, 1 HAFTADA 2. KEZ ANNE OLDU !

Genç kadın, 1 haftada 2. kez anne oldu !

Çin'in Yichang kentinde yaşayan Chen soyadlı kadın, bir hafta arayla ikinci kez doğum yaptı.

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Üçüzlere hamile olan bir kadın doğuma girdiğinde önce erkek bebeğini dünyaya getirdi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Chen soyadlı kadın, 30'uncu haftasında sancılanarak doğum yaptı. Ancak daha sonra doğum sancıları durduğu için kadın, karnında iki bebeğiyle hamileliğini sürdürdü.

Daily Online Gazetesi'nin haberine göre; uzmanlar, 1.44 kilogram ağırlığındaki erkek bebek prematüre olduğu için ikiz bebeklerin anne karnında kalmasını daha makul buldu. 28 Şubat tarihinde yeniden sancılanan anne, bu kez ikiz kız bebeklerini de doğurdu. Bebeklerin ayrı doğumlarla dünyaya gelmesinde, erkek bebek ile ikizlerin ayrı plesentaları paylaşmasının sebep olduğu öğrenildi. Dikoryonik gebelik adı verilen bu döllenme tipine göre, kız bebekler çift koryonla tek plesentada ve erkek bebek de diğer plesentada olmak süretiyle ortada iki plesentalı döllenme var. Önce erkek bebek dünyaya geldi.

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