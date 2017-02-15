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GENÇ KADIN PORSUK ÇAYI'NA DÜŞTÜ

Genç kadın Porsuk Çayı'na düştü

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen genç kadın, polis ve itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'den geçen Porsuk Çayı'na bir kadının  düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su yüzeyinde  hareketsiz halde bulunan Irak uyruklu İrem A'yı (24), sudan çıkardı.

112 acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin  ardından yaşama döndürülen genç kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk annesi İrem A'nın hayati  tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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