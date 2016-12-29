YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

GENÇ KADINI DÖVÜP YOL KENARINA ATTILAR !

Genç kadını dövüp yol kenarına attılar !

Antalya'da dövülerek yol kenarına atılan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek yol kenarına atılan yabancı uyruklu olduğu sanılan kadın, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Antalya- Korkuteli karayolunda geçen hafta perşembe günü seyredenler, yol kenarında yaralı haldeki kadını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, ambulansla AÜ Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bilinci kapalı, 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin kadının, dövüldükten sonra araçtan atıldığı tespit edildi.

AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren kadının hayati tehlikesinini bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Melike Cengiz, "Yaralı kadının kimliği hakkında henüz bilgiye ulaşılamadı. Fiziki yapısından Kazakistan veya Özbekistanlı olduğu tahmin ediliyor. Feci şekilde darp edilmiş. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaraları var. Pek çok yerinde kırık, doku zedelenmesi ve ezik tespit edildi" dedi.

Diğer yandan yaralının kimliğinin tespiti ve yakınlarına ulaşılması için fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafların altına kadın hakkında Rusça ve Türkçe bilgilere yer verilerek, tanıyanların polise başvurması istendi.

DHA
667
Devlet Başkanı porno film izlerken yakalandıDevlet Başkanı porno film izlerken yakalandı
2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandıHDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı
AK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilirAK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilir
Emniyet'te kritik atamalarEmniyet'te kritik atamalar
2017 asgari ücret ne kadar olacak?2017 asgari ücret ne kadar olacak?
Model dağıldı, sosyal medya yıkıldı!Model dağıldı, sosyal medya yıkıldı!
İşte dünyanın en zengin 50 ismiİşte dünyanın en zengin 50 ismi
Sakarya'da DEAŞ'a operasyonSakarya'da DEAŞ'a operasyon
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS