SON DAKİKA8 İLDE BÜYÜK OPERASYON: EMNİYET MÜDÜRLERİ DE GÖZALTINDA
  • 4 madde Meclis'ten geçti ! İndirim geliyor
  • Türkiye'yi sarsan taciz skandalı: Kimseye söyleme dedi
  • SAS timleri El Bab'da !
  • Teröristlere bomba yağdı !
  • Mahalle savaş alanına döndü !
YEREL HABERLER
Konya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

GENÇ KIZ KALDIRIMDA YÜRÜRKEN DEHŞETİ YAŞADI

Genç kız kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı

Konya'da kaldırımda yürüyen genç kız Şule Güdek kapkaççıların saldırısına uğradı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konya'da kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından darp edilip, çantası kapkaç yapılan Şule Güdek yaralandı. İfade vermek için polis merkezine gelen genç kızın babasının yardımıyla güçlükle yürümesi dikkat çekti.

Olay, saat 20.00 sıralardında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eminönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Şule Güdek, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen iki kişi genç kızın elindeki çantasını kapkaç yapmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine saldırganlar Güdek'i darp ettikten sonra içinde para, cep telefonu ve kimlik kartlarının bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralı halde yakınlarda bulunan evlerine giderek babasından yardım isteyen Güdek, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, genç kızın verdiği eşgal doğrultusunda çevrede çalışma başlattı. İfade vermek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Güdek'in topallayarak yürümesi dikkat çekti. Babasının yardımıyla karakola gelen Güdek, güçlükle sakinleştirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç kız kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı

DHA
266
-
İntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktıİntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktı
Türkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' kriziTürkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' krizi
Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
Trump'ın Türk danışmanından Gülen bombasıTrump'ın Türk danışmanından Gülen bombası
FETÖ okulunda gizli kasa bulunduFETÖ okulunda gizli kasa bulundu
Eşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya davaEşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya dava
Canan Karatay'dan sağlıklı kırmızı et önerisiCanan Karatay'dan sağlıklı kırmızı et önerisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS