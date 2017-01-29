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GENÇ KIZ SIRRA KADEM BASTI

Genç kız sırra kadem bastı

Bursa'da 18 yaşındaki genç kızdan 3 haftadır haber alınamıyor.

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Bursa'da, 1999 doğumlu Diğdem Gözeri'den 3 haftadır haber alınamıyor. 9 Ocak'ta "arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızın babası Rasim Gözeri, kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Hemen polise başvurduklarını ve kendi imkanları ile kızlarını aramaya çalıştıklarını söyleyen gözü yaşlı baba, "Bütün arkadaşlarını ve gidebileceği yerleri tek tek aradık ama bir sonuca ulaşamadık. Kızımı görenlerin veya nerede olduğunu duyanların en yakın polis merkezine veya 0531 8679967 numaralı telefona bildirmelerini rica ediyorum" dedi.

Genç kız sırra kadem bastı

İHA
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