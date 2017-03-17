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GENÇ KIZI VURDUKTAN SONRA SİLAHI BAŞKASINA VERMİŞ

Genç kızı vurduktan sonra silahı başkasına vermiş

İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu satıcılarının vurduğu kız cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

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İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu satıcılarının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Müzeyyen Telli'nin katil zanlısı Ümit Y.'nin olaydan sonra kaçarken silahı başka birine verdigi anın görüntüleri ortaya çıktı. Polis Ümit Y.'yi Suriye'ye kaçmak üzereyken Adana'da yakalamıştı.

Bahçelievler Zafer Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddialara göre uyuşturucu satıcıları ile mahalle halkı kavga etti. Olay günü mahallelinin kovaladığı satıcılar daha kalabalık olarak geri geldi. Bu sırada binalardaki halkta kavganın büyümesi üzerine aşağıya indi. Çıkan kavgada kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bir silahtan çıkan kurşun 24 yaşındaki Müzeyyen Telli'ye isabet etti. Genç kız kurtarılamadı.

Olayın ardından cinayet polisi, kavgaya karışan ve uyuşturucudan sabıkalı üçü yaşı küçük 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde polis, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmeye yarayan önemli bir de delile ulaştı. İncelenen görüntülerde kavga sonrası sokaktan koşarak kaçan iki kişiden birinin diğerine silah verdiği tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalarını bu iki kişi üzerine yoğunlaştıran polis, iki kişinin de kimliğini tespit etti. Araştırma sonucunda kavga anında olay yerinde olduğu belirlenen Umit Y.'nin Batman'a kaçtığı tespit edildi. Bu kişiyi teknik ve fiziki takibe alan polis Ümit Y.'nin Adana'ya oradan da Suriye'ye kaçma planları yaptığını belirledi. İstanbul polisinin durumu Adana polisi ile paylaşması üzerine Ümit Y. iki gün önce Adana'da gözaltına alındı. Şüpheliler suçlamaları reddederken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Milliyet
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