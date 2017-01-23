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GENÇ KIZIN FECİ ÖLÜMÜ

Genç kızın feci ölümü

Adana'da 18 yaşındaki Gülistan Turhan, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Adana'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen tarım işçisi 18 yaşındaki Gülistan Turhan, kamyonetin çarpması sonucu öldü.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülistan Turhan, servise binmek için D-400 Karayolu'ndaki yaya geçidinden geçmek istedi. Bu sırada Ceyhan yönüne giden Aziz Şimşek'in yönetimindeki 31 Z 5344 plakalı kamyonet, yol kenarındaki Turhan'a hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turhan, metrelerce uzağa savruldu. Sürücü, kamyoneti yaklaşık 30 metre ileride durdurabildi. Ağır yaralanan Turhan çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şimşek'i gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Genç kızın feci ölümü

DHA
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