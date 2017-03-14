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GENÇ KIZIN ÖLLÜMÜYLE İLGİLİ 11 GÖZALTI

Genç kızın öllümüyle ilgili 11 gözaltı

Bahçelievler'de uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülen kızın cinayetiyle ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

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Bahçelievler'de Müzeyyen Telli (24) isimli genç kızın uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Müzeyyen Telli'nin uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülmesiyle ilgili ortak çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Müzeyyen Telli'ye ateş açan şüpheliler belirlendi. Yapılan belirlemeler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek, sorguya alınırken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

İHA
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