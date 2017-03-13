Genç kızından geri bu görüntüler kaldı

Bahçelievler'de uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucunda öldürülen Müzeyyen Telli'den (24) geriye basketbol oynadığı sonrasında sosyal medyaya yüklediği görüntüler kaldı. Öte yandan Müzeyyen'in vücuduna kurşun isabet ettikten sonra bir otomobile bindirilmesi ve hastaneye götürülmesi de kameraya yansıdı. Bu görüntüler onun son görüntüleri oldu.

Müzeyyen Telli'nin öldürüldüğü mahallede sinirler gergin. Mahalleli suç şebekelerine tepkili. Sokak sakinleri polisin uyuşturucu satıcılarını yakalamasını istedi.

AMCASI OLAYI ANLATTI

Müzeyyen Telli'nin amcası Abdullah Telli dün yaşanan olayı şöyle anlattı; "Saat 16.00 sıralarında buraya paket bırakıyorlar. Yani esrar paketini. "Buraya bırakmayın" diyerek müdahale ediyor ablam. Ablama küfür ediyorlar. Ablam da o esnada abimi çağırıyor. Abim de geliyor. Arabayı çekiyor buraya. Bunlar 2 kişiler. Abim bunları kovaladıktan sonra bunlar aşağıdan destek alıyorlar. Aradan sokaktan gelip sıkmaya başlıyorlar. 7-8 tane mermi atıyorlar. Müzeyyen'in kalbine isabet ediyor. Kız burada hayatını kaybediyor"

Amca Telli yaşadıkları bölgede uyuşturucunun peynir-ekmek gibi satıldığını 24 saat uyuşturucu satışı yapıldığını belirtti.

Telli'nin bir komşusu da uyuşturucu satışı ile ilgili olarak "Burası şu anda İstanbu'un başı oldu. O derece çok satılıyor. Burada daha çok kan akabilir yani. Biz burada esrar satılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.