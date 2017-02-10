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GENÇ MANKENE TECAVÜZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

Genç mankene tecavüz davasında flaş gelişme

Antalya'da balkondan düşerek ölen genç mankene, ölmeden önce tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan turizmci beraat etti.

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Antalya'da 7 yıl önce balkondan düşerek yaşamını yitiren manken 22 yaşındaki Burcu Çağlayan'a, bu olaydan 2 ay önce bir eve götürüp tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan turizmci Başer Ö. beraat etti.

Antalya'da evli 1 çocuk annesi Burcu Çağlayan, 2010 yılı 24 Temmuz gecesi işadamı İbrahim Tokgöz'ün evinin balkonundan, zemindeki elektronik mağazasının terasına düşerek öldü. İfadesi alınan İbrahim Tokgöz serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu. Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıp hakkında yakalama kararı çıkartılan İbrahim Tokgöz, 6 yıl sonra ifade vermek için geldiği adliyede tutuklandı.

Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili görülen davada dinlenen tanıklardan bazıları, ölen mankenin bu olaydan 2 ay önce götürüldüğü evde tecavüze uğradığını ileri sürdü. Burcu Çağlayan'ın tecavüze uğradığına ilişkin tanık beyanları üzerine, şüpheli Başer Ö. hakkında Antalya 2'nci Ceza Mahmemesi'nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Başer Ö., ilk duruşmada kendini şöyle savundu:

"İbrahim T. dışında Burcu'nun İbrahim adlı bir başka arkadaşı daha vardı. Bir akşam kendileriyle bir gece kulübünde karşılaştım. Burcu sarhoştu. Burcu'yu, Pınar A. ve İbrahim adlı arkadaşıyla birlikte aracımla Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katına bıraktım. Ben içeri girmedim. Kapıdan döndüm. Bu ev kimin onu da bilmiyorum. Ben diğer davada yargılanan İbrahim T.'yi de tanıyorum. Kendisinin bir kafeteryası vardı. Ben bu olaydan sonra İbrahim T'ye gidip "Senin kız arkadaşınla ilişkiye girdim" diye bir beyanda da bulunmadım."

Tutuksuz yargılanan Başer Ö.'nün avukatı Aziz Çetin, karar duruşmasında "hürriyeti kısıtlama ve cinsel saldırıdan" yargılanan müvekkilinin beraatını talep etti.

Mahkeme, Başer Ö. hakkında beraat kararı verdi.

 

DHA
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