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GENÇ MODELDEN İTİRAF: "SADECE 40 DOLAR..."

Genç modelden itiraf: "Sadece 40 Dolar..."

Danimarkalı model Nina Agdal hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

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1992 doğumlu Danimarkalı model Nina Agdal, şöhrete uzanan yolculuğunu Maxim dergisine anlattı. Nina Agdal'ın çarpıcı açıklamaları haberimizde yer alıyor...

Maxim dergisine röportaj veren Nina Agdal, 6 yıl önce cebinde 40 dolar ve bir adresle Amerika'ya geldiğini belirterek, "Modellik hayaliyle ABD'ye geldim. Ancak neredeyse hiç İngilizce bilmiyordum. İngilizce lisede en kötü dersimdi" dedi.

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Kısa sürede adını duyuran ve pek çok ünlü derginin kapak kızı olmayı başaran Victoria's Secret meleği, model olmasaydı dişçi olmak istediğini açıkladı.

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24 yaşındaki güzel, kendisinden 18 yaş büyük oyuncu Leonardo DiCaprio ile aşk yaşıyor.

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