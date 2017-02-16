Genç modelden itiraf: "Sadece 40 Dolar..."

1992 doğumlu Danimarkalı model Nina Agdal, şöhrete uzanan yolculuğunu Maxim dergisine anlattı. Nina Agdal'ın çarpıcı açıklamaları haberimizde yer alıyor...

Maxim dergisine röportaj veren Nina Agdal, 6 yıl önce cebinde 40 dolar ve bir adresle Amerika'ya geldiğini belirterek, "Modellik hayaliyle ABD'ye geldim. Ancak neredeyse hiç İngilizce bilmiyordum. İngilizce lisede en kötü dersimdi" dedi.





Kısa sürede adını duyuran ve pek çok ünlü derginin kapak kızı olmayı başaran Victoria's Secret meleği, model olmasaydı dişçi olmak istediğini açıkladı.





24 yaşındaki güzel, kendisinden 18 yaş büyük oyuncu Leonardo DiCaprio ile aşk yaşıyor.