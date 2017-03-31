Genç şarkıcı fena yakalandı

Dünyaca ünlü genç şarkıcı Justin Bieber, çapkınlık turlarına devam ediyor.

23 yaşındaki şarkıcı önceki gün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, bir otomobilin arka koltuğunda görüntülendi.

Alkollü olduğu görülen Bieber ve samimi bir şekilde görüntülendiği esmer güzel, bir otelden çıkıp kendilerini bekleyen araca bindiler.

Elini genç kızın omuzuna atan Justin Bieber, daha sonra onu kendine doğru çekti. Bir ara öpüşecek kadar yakınlaşan çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince kısa bir şaşkınlık yaşadı.

Bieber'ın yanındaki genç kız, görüntülenmekten rahatsız olup yüzünü gizlemeye çalıştı.