''GENÇ VE DİNAMİK GİRİŞİMCİLERİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ''

''Genç ve dinamik girişimcilerimiz en büyük gücümüz''

Başbakan Yıldırım Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yaptığı konuşmada ekonomik yatırımların hız kesmeyeceğini söyledi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bizim karşılaştığımız sorunların onda biriyle karşılaşan ülkeler havlu atıyor, hayat duruyor ama Türkiye çok şükür zorluklarda pişe pişe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düşen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çıkıyor. Türkiye'nin farkı da bu." dedi.

Yıldırım, "2017, bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok. Bunlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır, doğum öncesi sancı gibidir. 2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak." şeklinde konuştu.

"Bizim topraklarımız bize yeter de artar bile. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama insanımızın hayatı, insanımızın mal ve can güvenliği bizim için her şeyin üzerindedir." diyen Yıldırım, "Türkiye, bugün bunu kendi sınırları içerisinde de başaracak, sınırları dışında da kontrol altına alacak bir güce sahiptir. Yaptığımız budur." ifadelerini kullandı.

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