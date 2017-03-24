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GENCEBAY'DAN SİYASİLER HAKKINDA ÇARPICI SÖZLER

Gencebay'dan siyasiler hakkında çarpıcı sözler

Hayat arkadaşı Sevim Emre'yle birlikte 'Sonsuz Aşk' galasında boy gösteren Orhan Gencebay, siyasilere mesaj gönderdi.

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Gecede muhabirlerin sorularını yanıtlayan usta sanatçı, “Ben şahsım olarak iyi bir film olduğunu düşünüyorum, halkımız da çok sevecektir. Murat’ı ve Fahriye’yi çok seviyoruz, ikisi de aslanlar gibi başarılı oyuncular” dedi. Yıllardır sinema filmlerinden uzak olan Gencebay, “Bazen arkadaşlar ile konuşuyorum, teklifler geliyor. Ben müzik ve kendi işlerim ile uğraştığım için pek vaktim olmuyor, ben de çok isterim” dedi. Müzik sektörü ile ilgili konuşan sanatçı, “Yakın zamanda büyük bir toplantı yapacağız, sektör için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

SİYASET HAKKA VE HALKA HİZMETTİR

Hiç bir zaman siyaset yapmadığını belirten Orhan Gencebay, “Ben hiç siyaset yapmadım, ancak siyaseti iyi yapana çok teşekkür ederim. Siyaset hakka ve halka hizmet demektir, iyi yapan hep dua almaktadır. Herkes Allah razı olsun der, herkes var olanı korumak ve insanların mutlu olması için çalışmak çok önemli. Barış ve huzur dolu daha güzel günlerimiz olacak, hepinize teşekkür ederim” diyerek salona geçti.

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