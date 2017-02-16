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GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ

Gençlerin sosyal medya kavgası ölümle bitti

Konya’da sosyal medya üzerinden tartıştığı öğrenilen iki gençten biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.

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Ahmet Kahraman(20) sosyal medya üzerinden daha önceki kız arkadaşının, erkek arkadaşı S.Y. (17) ile tartıştı.

İddiaya göre tartışmanın ardından Ahmet Kahraman arkadaşı Emre T.’yi de yanında alarak S.Y. ile görüşmek için cadde üzerine geldi. Kahraman, bu sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen S.Y. ve kardeşi Y.E.Y. ile tartışmaya başladı.

KURTARILAMADI

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Kahraman ve arkadaşı Emre T. bıçakla yaralandı. Olay üzerine şüpheli S.Y. ve Y.E.Y olay yerinden kaçarken, bıçakla göğsünden yaralanan Ahmet Kahraman ve bacağından yaralanan Emre T. kendi imkanlarıyla Konya Beyhekim Devlet Hastanesi’ne gittiği öğrenildi. Ağır yaralanan Ahmet Kahraman burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan S.Y. ve Y.E.Y polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli S.Y ve Y.E.Y. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

GENÇ KIZLAR DA KAVGA YAPTI 

Trabzon'da genç kızlar arasında Twitter'da başlayan kavga evde bitti. İki kız, kavga için geldiklerini iddia eden üniversite öğrencisi gençlere şiddet uyguladı. Cep telefonuyla kaydedilen dayak anı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İHA
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