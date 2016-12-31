Sevgili Dostlar,

Belki de, bugüne kadar yaşadıklarımız içinde bizlere en uzun gelen ve bitmek bilmeyen bir yılı geride bırakıyoruz.

Hani, “acısıyla tatlısıyla” derler ya.. Bu kez, geride kalan 365 güne baktığımızda, maalesef her açıdan acısı daha bol bir yıl oldu.

Çok zor günler yaşıyor dünya. Belki de dünyanın gördüğü en zor günler. Çünkü aklın ermediği, dünkü yaşamın, bilginin, birikimin bugüne ulaşamadığı bir dönemden geçiyoruz. Bir sürü sorun acımasızca dünyanın başında. Dünya, bereketini sunduğu insanı tarafından değersiz hale getirildi ve savaşlarla da en ağır bedeli ödüyor…

Geçen bir yılın bilançosu son derece iç karartıcı.

Ama bütün bunlara rağmen, bir şeyin farkındayız:

Hepimiz, bu ülkeyi ve bu toplumu “Biz” yapan temel değerlerimizin en önde geleninin, “zorluklar karşısında birleşmek ve el ele tutuşarak ayağa kalkabilmek” olduğunu biliyoruz. Bu milletin yüce önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü her hatırladığımızda, onun bu millete gösterdiği ve öncülük ettiği “Omuz omuza birlikte başarmak” tecrübesini hayata geçirmenin, bugün tam da zamanıdır.

2017 yılının, bu milli hasletimizi hayata geçirebilmek, güçlüklerin üstesinden gelebilmek için örgütlü ve daha çok çalışmak, zorlukları hep birlikte aşmak, her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan barış ve demokrasi mücadelesi için daha büyük bir azimle ayağa kalkmak gerektiğini biliyoruz.

Bu duygularla, Yeni Yıl’da tek tek tüm bireyler ve kurumlar olarak;

Karamsarlıktan iyimserliğe, yılgınlıktan daha büyük bir mücadele azmine dönüştürerek daha çok çalışmayı,

Kardeşlik, barış ve dayanışmayı her şeyin üzerinde tutmayı,

2017’yi daha iyi bir yıl haline getirmenin kararlılığı içinde olmak gerektiğini hatırlatıyor,

Hepinize başarı ve mutluluklar diliyorum.

İnş Müh. ŞÜKRÜ GENÇ

Sarıyer Belediye Başkanı