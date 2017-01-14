Genel Kurul’da ''soykırım'' gerginliği

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 11’inci maddesi görüşülürken söz alan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın Ermenilere ‘soykırım’ yapıldığı iddiası gerginliğe neden oldu.

AK Parti milletvekilleri, ‘soykırım’ ifadesinden dolayı Garo Paylan’ın özür dilemesini istedi. Ancak Paylan konuşmasına “Bir zamanlar yüzde 40 idik. Bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki; ben bunun adına soykırım diyorum. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor.

Bir zamanlar atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Adını siz koyun o zaman. Biz yok hükmündeyiz. Binde bire düşmüşüz,” diye devam edince AK Parti milletvekilleri masaya vurarak protestoda bulundu.

Bazı AK Parti milletvekilleri kürsüye doğru yaklaşırken, HDP’li Sırrı Süreyya Önder, Paylan’ı kendi sıralarına götürdü. AK Parti’li milletvekilleri Paylan’a “Ermeni diasporasının ifadelerini kullanamazsın burada. Böyle ifade özgürlüğü olmaz. Bu ne edepsizlik, bu ne şahsiyetsizlik” diye tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Başkan Vekili Ahmet Aydın tarafından verilen 10 dakikalık ara 1 saat 20 dakika kadar uzadı.

PAYLAN, 3 BİRLEŞİM MECLİS’E GİREMEYECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Garo Paylan’ın provokatif bir dil kullandığını belirterek “Bu iddiayı kesin bir dille reddediyorum. İç tüzüğün 161’inci maddesine göre işlem yapılmasını ve bu haksız iddianın tutanaklardan çıkarılmasını talep ediyorum” diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuya ilişkin “CHP’nin Türkiye’de Anadolu coğrafyasında soykırım yapıldığı iddiasını kabul etmesi mümkün değildir. Bu iddiayı şiddetle reddediyoruz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP’li Garo Paylan’ın ‘Ermeni soykırımı’ iddiasını kınadığını belirterek bu sözlerin tutanaklardan çıkarılmasını istedi.

HDP’li Sırrı Süreyya Önder ise olayların açığa çıkması için düşüncelerin serbestçe ifade edilmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

‘SOYKIRIM’ İFADELERİ TUTANAKLARDAN ÇIKARILACAK

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’ın, Garo Paylan hakkında 3 birleşim çıkarma cezası ile ‘soykırım’ ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ve bu sözlerin tutanaklardan çıkarılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.