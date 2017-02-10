Genel sağlık sigortası primi 53 liraya düşüyor

Zorunlu olarak genel sağlık sigortalı (GSS) olan 2.3 milyon kişinin aylık primleri 53 liraya düşürülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne dün gönderilen yasa teklifine göre, ailede kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primlerini devlet karşılayacak. Bunun dışında kalanlar için de yeni düzenleme geçerli olacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; düzenleme özellikle gençleri yakından ilgilendiriyor. Okulu bitirdikten sonra işe girmeyen gençler, zorunlu olarak GSS’li kabul ediliyor ve gelir testine girmeleri bekleniyor. Gençlerin dışında da herhangi bir işte çalışmayanlar bu kapsamda değerlendiriyor ve gelir testi isteniyor. Gelir testi sonucuna göre de, kişinin geliri asgari ücretin üçte biriyle asgari ücret arasındaysa 71 TL prim ödemeleri gerekiyor. Kişinin geliri asgari ücretle asgari ücretin iki katı arasındaysa 213 lira; geliri asgari ücretin iki katından çoksa da 427 TL prim ödenmesi gerekiyor. Kişi gelir testine girmezse de, en üst düzeyden prim ödemesi gerekiyor. Meclis’e gönderilen teklifle ise, bu katmanlı prim sistemi tamamen devreden çıkıyor. Geliri kişi başı asgari ücretin üçte birinden az olanların primlerinin devlet tarafından ödenmesine devam edilecek. Bunun dışında kalan tüm primler ise, 53 liraya sabitleniyor. Bunu 4 katına kadar artırmaya da Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi de, 1 Nisan 2017 olacak.

Teklifte ahilik fonuyla ilgili düzenlemeler de yer aldı. Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya göre, esnaftan yüzde 2, devletten de yüzde 1 prim alınacak. Bu fondan alınabilecek maaş, asgari ücretin yüzde 80’ini geçemeyecek. Bu da, 2017 yılı için 1421 TL’ye denk düşüyor. Fondan ödemeler ise, 3 yıl sonra başlayabilecek.

Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 vergi indirimi getiren düzenleme de teklifde yer aldı. Kapsama finans, bankacılık ve sigortacılık sektörleri dışındaki kurumlar vergisi mükellefleri dahil edilmedi. Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak. Uygulama 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak. Paketle, yabancıların konut edinmelerine KDV istisnası da getirildi. Bu uygulama da 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra uygulanacak.