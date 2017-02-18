Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan bürokratlar, Genel Sağlık Sigortasında artık üçlü sistemden tekli sisteme geçileceği müjdesini verdiler. Heyette yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Vekili Sadettin Akyıl, Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanı Ergün Can, İş Kurumu İstihdam Uzmanı Ekrem Kayacı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Daire Başkanı Uğur Ünalan'ın katıldığı toplantıda, son zamanlarda yapılan yenilikler anlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Vekili Sadettin Akyıl, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Bitlis'e geldiklerini belirterek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatıyla bugün burada taraflarla bir araya geldik. Ülkemizin 2023 vizyonunun gerçekleşmesinde bu çalışmalarımızı ve teşviklerimizi sosyal taraflarımıza anlatacağız. Bu kapsamda yöneticiler olarak bugün 12 ili ziyaret etmiş bulunuyoruz. İnşallah 81 ilimizi tamamlayacağız. Gittiğimiz illerde, o ilin sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, işverenlerimiz, sanayicilerimiz, iş adamlarımız, engelliler, kadınlar, gençler, öğrenciler, bakanlarımızın uyguladığı aktif istihdam programlarından yararlanan işverenler ve bu programdan yararlanan çalışanlar, bütün bunların hepsiyle iletişime geçiyoruz, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu sürece taraflarla bunları değerlendireceğiz. Burada çözebildiklerimizi çözeceğiz. Çözemediklerimizi Ankara'ya götüreceğiz. Bütün illerde topladığımız verileri Ankara'ya götürerek bakanlığımıza haftalık olarak sunup değerlendiriyoruz. Bununla ülkemizin istihdam programının geleceğe dönük çalışmalarına katkı sağlayacağız. Alın terinin katkı teriyle değerlendirildiği, her ikisinin de hakkının korunduğu, müreffeh bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Bitlis'te işverenler, emekliler, STK'lar ve çalışanlarla bir dizi görüşmeler yaptıklarını, burada elde ettikleri verileri rapor haline getirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunacaklarını belirten Akyıl, "Genel Sağlık Sigortasında üçlü olarak kategorize ettiğimiz sistem artık kalmayacak. Tekli sitem dediğimiz aylık 53 TL pirim ödenerek, bakmakla yükümlü olduğu her birey için sağlık alanından faydalanabilecekler. Bununla ilgili çalışmada sona geldik. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda onaylanan projemiz, önümüzdeki haftalarda hayata geçecek" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan heyet, daha sonra işçilerle birlikte öğle yemeğine katıldı. Heyet, öğleden sonraki programında ise Esnaf Odaları, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ve iş adamları ile bir araya geldi.