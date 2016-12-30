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GENELEVDE TURNİKE KRİZİ

Genelevde turnike krizi

İzmir'de genelev kapısına konulan turnikeden geçişlerde 1 TL ücret alınması kriz yarattı.

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İzmir'de genelev kapısına turnike konularak girişlerden 1 TL ücret istenmesi krize yol açtı. Ortalama günde 3 bin kişinin kullandığı turnike, şikayet üzerine Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından söküldü.

İzmir'de geneleve iddiaya göre genelev sahipleri arasından seçilen yönetim kurulu, girişe turnike yerleştirdi. Yeni ASır gazetesinin haberine göre özel güvenlik elemanının durduğu girişte ücreti olarak da 1 TL alınmasına karar verildi. Ancak ne belediyenin ne de başka bir kurumun bilgisi ve izni olmadan gerçekleştirilen uygulama kriz yarattı. Geneleve gelenlerin şikayeti üzerine İzmir Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafınan yapılan araştırmanın sonrasında ücretli turnikelerin kaldırılmasına karar verildi.

Önceki gün belediye ekiplerinin de desteği ile komisyon yetkilileri, turnikeyi kaldırdı.

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