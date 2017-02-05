GENELKURMAY BAŞKANI SINIR HATTINDA !

Genelkurmay Başkanı sınır hattında !

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep ve Kilis'teki birliklerde denetlemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep ve Kilis'teki birliklerde denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, harekat merkezine de giderek Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatlarına ilişkin son durum ve gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları olduğu halde 05 Şubat 2017 tarihinde Gaziantep ve Kilis’te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulunmustur.

Orgeneral Akar müteakiben, harekat merkezine giderek bölgede bulunan komutanlıklardan Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatlarına ilişkin son durum ve gelişmeler hakkında bilgi ve değerlendirmeleri almıştır.

Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte bölgedeki inceleme ve denetlemelerini sürdürmektedir.

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