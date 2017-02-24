Genelkurmay Başkanı sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep'e geldi. Burada çeşitli inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü sınır hattındaki Kilis'e geçti. Orgeneral Akar ve beraberindekilerin, burada denetlemelerin yanı sıra harekatın son durumuna ilişkin brifing aldığı öğrenildi.
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