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GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Genelkurmay Başkanı'ndan sürpriz ziyaret

Kayseri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, mezun olduğu Sümer Lisesi Mezunlar Derneği'ni ziyaret etti.

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Kayserili Genelkurmay başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yıllar önce mezun olduğu Sümer Lisesi Mezunlar Derneği'ne ziyarette bulundu. Orgeneral Akar, Kayseri'deki okuldan gelen 14 öğrenciye, "Önce kendi kişiliğinizi elde edin. Bilgisayarı iyi kullanın, çok okuyun, yabancı dil öğrenin. Dünyanın neresine giderseniz gidin, kişiliğinizde ayakta durun" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 1968-69 yılında mezun olduğu Kayseri Sümer Lisesi'nin Mezunlar Derneğinden gelen ziyaret isteğini Ankara'daki karargahta kabul etti. Kayseri ekibinin ziyaretine Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sümer lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, okul yöneticileri ve 14 öğrenci katıldı. Okul adına Akar'a mezun olduğu dönemdeki sınıf arkadaşlarının ve kendisinin vesikalık fotoğraflarının bulunduğu 48.yıl plaketi verildi. Ziyaret sırasında okul anılarını dile getiren Orgeneral Akar, 14 liseli örgenciye "Öncelikle kendi kişiliğinizi geliştirin. Meslek bir elbisedir. Çok kitap okuyun, bilgisayarı iyi kullanın. Mutlaka yabancı dil öğrenin. Çok, çalışın. Bu donanımları elde ederek, dünyanın neresine giderseniz gidin, kendi kişiliğinizde ayakta durun" önerisinde bulundu.

Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan'da, hafta sonu gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili olarak şöyle dedi:

"Sayın Hulusi Akar, okulumuzun ilk mezunlarından birisidir. O nedenle kendisine 48.yıl plaketi vermek ve örgencilerimizle ögretmenlerimizden bir grupla tanıştırmak,gençlere önerilerini almak için kendisini Genelkurmay karargahında ziyaret ettik. Son derece sevecen, içimizden birisi olarak sevgi dolu bir şahsiyet. Okulumuzun bir mezunu olarak, Kayserili bir hemşehrimiz olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Bizleri çok sıcak karşıladı."

Genelkurmay Başkanı'ndan sürpriz ziyaret

DHA
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