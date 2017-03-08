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GENELKURMAY BAŞKANLARININ ÜÇLÜ TOPLANTISI SONA ERDİ

Genelkurmay Başkanlarının üçlü toplantısı sona erdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının, üçlü toplantının ardından Belek'teki otelden ayrıldığı öğrenildi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının, üçlü toplantının ardından otelden ayrıldığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirdiği Belek turizm merkezinin çevresinde güvenlik güçleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Denizden bir fırkateyn ve Sahil Güvenlik botunun yer aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında bir polis helikopteri ve insansız hava aracı da havadan denetimler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD ve Rus mevkidaşlarının, üçlü toplantının ardından askeri makam araçlarıyla otelden ayrıldığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, Antalya'daki üçlü toplantıda dün bir araya gelmişti. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü açıklanmıştı.

AA
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