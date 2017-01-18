GEORGE BUSH HASTANEYE KALDIRILDI

George Bush hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski başkanlarından George Herbert Walker Bush'un Houston'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Reuters'tan gelen bir son dakika bilgisine göre ABD'nin eski başkanlarından George H. W. Bush Houston'da hastaneye kaldırıldı. İlk gelen bilgilere göre sağlık sorununun ne olduğu açıklanmayan 92 yaşındaki Bush'un durumunun şimdilik iyi olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edilmesinin beklendiği söylendi. 

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