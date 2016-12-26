GEORGE MİCHAEL HAYATINI KAYBETTİ

George Michael hayatını kaybetti

İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael 53 yaşında yaşamını yitirdi.

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İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, Oxfordshire’ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.

Thames Valley bölgesindeki İngiliz polisince, sanatçının ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, sadece “şüpheli bir duruma rastlanmadığı” bilgisine yer verildi.

George Michael'in evine, ambulansın dün 13.42’de ulaştığı da bildirildi.

Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde 1963 yılında dünyaya geldi.

1980’li yıllarda “Wham” grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı.

AA
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