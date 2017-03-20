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GEORGE MİCHAEL'A 90 GÜN SONRA CENAZE TÖRENİ

George Michael'a 90 gün sonra cenaze töreni

George Michael için ölümünden 90 gün sonra, 30 kişilik kilisede mütevazı bir cenaze töreni düzenlenecek.

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Yaptığı sıradışı yardımseverlik faaliyetleriyle tanınan ve 130 milyon dolarlık servetin sahibi olan dünyaca ünlü pop yıldızı George Michael için ölümünden 90 gün sonra, 30 kişilik kilisede mütevazı bir cenaze töreni düzenlenecek.
 
Aralık 2016'da hayatını kaybeden George Michael için Londra’nın kuzeyinde bulunan Highgate West mezarlığının içinde yer alan, 1839 yılında inşa edilmiş 30 kişilik küçük kilisede tören yapılacak. 53 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının Highgate West’te annesinin yanına defnedileceği açıklandı.
 
Cenaze töreninde eski Spice Girls grubu üyesi ve Michael’ın yakın arkadaşı Geri Horner’ın konuşma yapması bekleniyor.
 
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre;  cenaze töreni kalabalıktan uzak, küçük bir toplulukla gerçekleştirilecek.
 
"Last Christmas" ve "Careless Whisper" gibi birçok ünlü şarkıya imza atan George Michael, Noel günü evinde ölü bulunmuş, şarkıcının kalp yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.
 

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