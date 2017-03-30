George Michael'a son veda

Pop müzik tarihindeki en iyi şarkıcılardan biri olarak gösterilen George Michael, ölümünden 3 ay sonra toprağa verildi.

Cenazesi adli tıp raporu açıklanana kadar bekletilen İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael, ölümünden 3 ay sonra düzenlenen törenle toprağa verildi.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

'Sade ve özel' olduğu açıklanan cenaze törenine, yalnızca George Michael'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Dünyaca ünlü pop yıldızının, Kuzey Londra'daki Highgate mezarlığında, annesinin mezarının yanına defnedildiği belirtildi.

53 yaşındaki şarkıcı, 25 Aralık 2016 tarihinde Oxforshire bölgesindeki evinde hayata gözlerini yummuştu. Adli tıp raporu sonucu ünlü sanatçının kalp ve karaciğer rahatsızlıklarından kaynaklanan doğal nedenlerle öldüğü açıklanmıştı.