George Michael'ın 450 milyon TL'lik mirası onlara kaldı

İngiliz The Sun gazetesi hafta sonu yaşamını yitiren 53 yaşındaki pop yıldızının 105 milyon sterlinlik (yaklaşık 452 milyon TL) servetinin vaftiz babası olduğu kişilere dağıtılacağını yazdı.

Michael, yakın arkadaşlarından İngiliz oyuncu Martin Kemp ile şarkıcı Gerri Halliwell’in çocuklarının vaftiz babası olmuştu.

Eşi ya da çocuğu bulunmaması sebebiyle vasal varisi bulunmayan George Michael’ın milyonluk servetine ne olacağı hakkında spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Martin Kemp’in Roman (23) ve Harley (27) isimli iki çocuğu bulunuyor. 90’lar ve 2000’lerin ünlü müzik grubu Spice Girls’ün üyelerinden Gerri Halliwell’in ise 10 yaşında Bluebell Madonna isimli bir kızı var.

Öte yandan ünlü yıldız kuzeninin iki çocuğunun da vaftiz babasıydı. Michael’ın iki kız kardeşine ve partneri Fadi Fawaz’a da mirasından pay düşeceği tahmin ediliyor.

SEVGİLİSİ YATAĞINDA ÖLÜ BULDU

Kalp yetmezliği nedeniyle pazar günü sevgilisi tarafından yatağında ölü bulunan Michael’ın ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığı açıklanmıştı.

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 1981'de okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı.

“Wake Me Up Before You Go-Go”, “Freedom”, “Careless Whisper”, “I'm Your Man” ve “The Edge of Heaven” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham!, Çin'de sahneye çıkan ilk Batılı grup olduktan sonra 1986'da dağıldı.

ALBÜMLERİ 100 MİLYONDAN FAZLA SATTI

George Michael daha sonra solo kariyerine başladı ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri oldu.

Michael'ın albümleri 100 milyondan fazla sattı. Şarkıları İngiltere'de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.

“A Different Corner”, “Jesus To A Child” ve “Fastlove”; George Michael'ın diğer unutulmaz şarkıları arasındaydı.

Aralık ayı başında, Pakistan asıllı İngiliz yapımcı ve şarkı yazarı Naughty Boy'un, George Michael ile birlikte yeni bir albüm üzerinde çalıştığı açıklanmıştı.

Michael'ın ünlü şarkılarından “Freedom”ın öyküsünün anlatıldığı belgesel Mart ayında vizyona girecekti.

Yıllarca cinsel tercihi hakkında açıklama yapmayı reddeden Michael, 1998 yılında ABD'de sonradan polis olduğu ortaya çıkan bir erkeğe bir parkın tuvaletinde cinsel ilişki teklifinde bulunması sonrası gözaltına alınmasının ardından eşcinsel olduğunu söylemişti.