GERÇEĞİ UÇAKTA ÖĞRENDİ !

Gerçeği uçakta öğrendi !

Gamze Topuz'un spor eğitmeni Demirhan Çemberci, Gamze Topuz'un Tümer Metin'le aşk yaşadığını öğrenince şok geçirdi.

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Gamze Topuz yaklaşık 5 aydır özel ders alırken tanıştığı spor eğitmeni Demirhan Çemberci ile birlikteydi. Bu arada eski futbolcu Tümer Metin ile tanıştı. Yakınlık aşka dönüştü. Spor hocası sevgili ise şok geçirdi!

Oyuncu Gamze Topuz 2014'te Ümit Kantarcılar ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin fırtınalı evliliği kızları Elis Naz'a (2) rağmen Mart 2015'te bitti. Gamze Topuz yaklaşık 5 aydır özel ders alırken tanıştığı spor eğitmeni Demirhan Çemberci ile birlikteydi. Bu arada eski futbolcu Tümer Metin ile tanıştı. Yakınlık aşka dönüştü. Spor hocası sevgili ise şok geçirdi!  Gamze Topuz ile Tümer Metin 5 haftadır aşk yaşıyor.

TAKIMDAN TESELLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı'm da çalıştıran Demirhan Çemberci ihaneti 19 Ocak Çarşamba günü uçakta öğrendi. Takımıyla Belçika deplasmanından dönüyordu. Uçakta ekip arkadaşlarının kendisine gösterdiği 'Tümer Metin, Gamze Topuz'la aşk yaşıyor' başlıklı gazete haberini görünce çıldırdı. Hocayı takımdaki arkadaşları teselli etti.

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